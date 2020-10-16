ميركل تعلن إلغاء القمة الأوروبية المقررة ببرلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 03:32 مساء

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «إلغاء القمة الأوروبية» المقررة ببرلين في نوفمبر بسبب تفشي «كورونا»، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وحذرت أنغيلا ميركل، من أن «الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة» في تحديد مدى نجاح بلادها في مواجهة جائحة فيروس «كورونا».

وبعد اجتماع اتفقت فيه ميركل هي وحكام الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على تفشي الفيروس، وقالت: «نحن بالفعل في مرحلة النمو المتسارع، فالأرقام اليومية تظهر ذلك».

ويخضع نحو 1100 فرد من الشرطة الفدرالية الألمانية للحجر الصحي، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد» إلى مستويات قياسية.

وقالت ناطقة باسم الشرطة الفدرالية الألمانية، إنه من بين 1127 شرطيا يخضعون حاليا للحجر الصحي، ثبتت إصابة 94 منهم بـ«كوفيد-19»، ورفضت الناطقة الإفصاح عن كيفية تأثير إجراءات الحجر على قدرة الشرطة الفدرالية على أداء واجباتها، والتي تشمل مراقبة إجراءات النظافة في المطارات ومحطات القطارات. ويعمل في الشرطة الفدرالية نحو 51 ألف موظف، وهي مسؤولة عن الأمن في المطارات ومحطات القطارات، وتساعد أيضا حاليا بشكل متزايد في تطبيق وضع الكمامات حيث يكون ذلك إلزاميا.

وفي مؤشر إلى تدهور الوضع في القارة الأوروبية برمتها، أظهرت الخريطة الجديدة لقيود السفر التي نشرها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا باتت مصنفة في الخانة الحمراء.

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