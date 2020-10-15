رئيسة المفوضية الأوروبية تغادر قمة الاتحاد بعد دقائق من بدايتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 06:10 مساء
رئيسة للمفوضية الاوروبية، أورسولا فوندير ليين. يونيو 2019 في برلين. (فرانس برس)

أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّها غادرت القمة الأوروبية بعد دقائق من بدايتها  في بروكسل لبدء حجر صحي عقب اكتشاف إصابة عضو في فريقها بفيروس «كورونا» المستجد.

وكتبت أورسولا تغريدة، على «تويتر» جاء فيها «بلغت لتوي أنّ عضواً في فريقي تبيّنت إصابته بكوفيد-19 هذا الصباح، نتيجة فحصي الطبي كانت سلبية برغم ذلك وكتدبير وقائي، أغادر فوراً المجلس الأوروبي للدخول في حجر صحي».

ويبدي قادة دول الاتحاد الأوروبي عزمهم على اتخاذ موقف حازم الخميس في بروكسل خلال قمة تتمحور على العلاقة مع بريطانيا بعد «بريكست» رغم ضغوط يمارسها بوريس جونسون الذي يلوح باحتمال وقف المفاوضات.

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني مساء الأربعاء محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا بون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أقر فيه الثلاثة بغياب التقدم في المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، وغردت أورسولا فون دير لاين بعد الاتصال الذي لم تتجاوز مدته العشر دقائق «يعمل الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق لكن ليس بأي ثمن».

في المقابل، قالت أوساط جونسون في بيان إن رئيس الوزراء البريطاني «سجل رغبة بالتوصل إلى اتفاق لكنه أعرب عن خيبة أمل لعدم تسجيل تقدم أكبر»، وأضاف البيان «قال جونسون إنه ينتظر بترقب نتائج القمة الأوروبية قبل الكشف عن المحطات المقبلة بالنسبة لبريطانيا على ضوء إعلان السابع من سبتمبر».

وأبدى جونسون حينها رغبته بإبرام اتفاق بـ«حلول 15 أكتوبر، موعد القمة الأوروبية»، وقال جونسون «من غير المنطقي التفكير في مهل أبعد من هذا الموعد»، مضيفًا: إن «لم نتوصّل إلى اتفاق بحلول ذاك الموعد، لا أظن أن ثمة إمكانية لإبرام اتفاق تبادل تجاري حر بيننا».

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