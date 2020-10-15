أذربيجان تتهم أرمينيا بمحاولة مهاجمة أنابيب الغاز والنفط

رجلان يقفان بجوار منزل مهدم جراء الاشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ، 14 أكتوبر 2020، (رويترز)

اتهمت أذربيجان أرمينيا بمحاولة مهاجمة أنابيب الغاز والنفط، وحذرت من رد فعل «حاد» مع تصاعد التوترات بين الطرفين، في ظل وقف إطلاق نار هش في إقليم ناغورني كاراباخ.

ونفت أرمينيا هذا الادعاء، وقالت إن القوات الأذرية مستمرة في محاولة السيطرة على الإقليم الذي يسكنه أغلبية من الأرمن، رغم وقف إطلاق النار الإنساني السبت الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وعلى الصعيد الدولي، تبادلت موسكو وأنقرة الاتهامات بشأن إذكاء القتال الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص منذ 27 سبتمبر الماضي، أغلبهم من العسكريين في ناغورنو كاراباخ.

تدخل روسيا وتركيا

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء أن أنقرة تريد حلا دائما للقضية، بينما أعرب بوتين عن مخاوفه بشأن «مشاركة مقاتلين من الشرق الأوسط في النزاع»، وهو ادعاء نفته أنقرة، وقال الكرملين إن الزعيمين أكدا من جديد أهمية وقف إطلاق النار بوساطة موسكو في الصراع.

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وتتزايد المخاوف من انزلاق القوتين الإقليميتين الكبيرتين في صراع يدور قرب خطوط الأنابيب في أذربيجان، التي تنقل الغاز والنفط إلى الأسواق الدولية.

والقتال هو الأسوأ منذ حرب 1991-1994 التي قتل فيها نحو 30 ألف شخص، وفي حينها أعلن الإقليم انفصاله عن أذربيجان، لكن لم يعترف به دوليا.