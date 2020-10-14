توقيف مسؤول أمني تونسي في واقعة وفاة رجل كان نائما داخل كشك للصحف أثناء إزالته «فيديو»

متظاهرون تونسيون في شوارع بلدة سبيطلة التونسية الفقيرة، 13 أكتوبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت محكمة تونسية، الثلاثاء، توقيف مسؤول أمني بلدي إثر حادثة وفاة مواطن خلال عملية هدم كشك أثارت احتجاجات اجتماعية في منطقة سبيطلة في وسط غرب تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويوي إنه «تم توقيف رئيس مركز الشرطة البلدية». وفتحت السلطات القضائية بالمنطقة بحثا تحقيقيا في حادثة الوفاة على أساس «القتل العمد»، وفقا للنويوي، بحسب «فرانس برس».

إزالة كشك

وتظاهر العشرات الثلاثاء في سبيطلة في وسط غرب تونس احتجاجا على وفاة خمسيني عقب إزالة السلطات كشكا لبيع الصحف كان نائما فيه. وبعد مواجهات دارت فجر الثلاثاء بين قوات الأمن ومحتجّين، تجدّدت الاحتجاجات عصرا أثناء تشييع عبدالرزّاق الخشناوي.

وتشهد المنطقة منذ صباح الأربعاء هدوءا مع انتشار قوات الأمن في الشوارع والمداخل الرئيسية، تحسبا لتجدد الاحتجاجات، ووقعت الحادثة قرابة الساعة الثالثة فجرا، حين نفّذت السلطات المحليّة قرارا بإزالة كشك غير قانوني لبيع الصحف والسجائر في حي شعبي في سبيطلة الواقعة على بعد 30 كلم من مركز ولاية القصرين المهمشة، كما أكدت مصادر أمنية.

نائم داخل الكشك

وتوفي خلال عملية الهدم عبدالرزّاق الخشناوي الذي كان نائما داخل الكشك، كما أكدت مصادر أمنية وأسامة الخشناوي نجل الضحية ومالك الكشك. وقال نجل الضحيّة: «لم أبلّغ بقرار الهدم، وشرعت عناصر شرطة البلدية بالهدم بدون التحقق من وجود أحد في الداخل».

وأعلنت الحكومة التونسية في بيان فتح تحقيق في «ظروف وملابسات الحادثة». وقرر رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي على أثر الحادثة، وفق البيان، «إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة» و«إعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز شرطة البلدية» في المدينة من مهامهما.

غضب شعبي

وأثارت وفاة الرجل غضب العشرات من سكان الحيّ الذين أغلقوا الطرق في المدينة وأضرموا النار بسيارة تابعة للبلدية الثلاثاء، وجرى نشر وحدات من الجيش وقوات الأمن من أجل حماية المؤسسات الحساسة في المدينة كإجراء «وقائي».

ونبهت منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الاجتماعية» في بيان الثلاثاء إلى «خطورة» الوضع الاجتماعي للعديد من الفئات والجهات، معتبرة قرار الإقالات «امتصاصا متأخرا للغضب وتكريسا لصورة السلطة التي تبحث عن فاشل يبرر ضعفها».

وسبيطلة هي واحدة من مدن الداخل التونسي المحرومة حيث تتكرر الحركات الاحتجاجية للمطالبة بفرص عمل واستثمارات. ويمارس العديد من الشباب التجارة غير الرسمية كبيع الصحف والخبز، ما يسمح لهم بإعانة عائلاتهم في انتظار الحصول على عمل أكثر استقرارا.

ويفوق معدل البطالة في هذه المنطقة نظيره في بقية المناطق التونسية بكثير، علما أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 18% ويمكن أن يفوق 21% بحلول نهاية العام.