«DBA»: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 6 أفراد ومنظمة روسية

سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة أفراد ومنظمة واحدة في روسيا بسبب حادثة تسميم المعارض البارز أليكسي نافالني، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DBA».

وجاء الاتفاق خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما يأتي بعد قرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد، أول من أمس الاثنين، للبدء في الإعداد لعقوبات جديدة.

وسيجري العمل على صياغة العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر، ومن الممكن أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة.

وكان نافالني، وهو من أقوى معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والناشط البارز في مجال مكافحة الفساد، سقط مغشياً عليه على متن رحلة جوية داخلية في سيبيريا في 20 أغسطس الماضي، وجرى نقله وهو في حالة غيبوبة إلى ألمانيا للعلاج، واستعاد وعيه لاحقاً.

ويتهم نافالني الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف وراء عملية تسميمه. لكن روسيا ترفض بشدة هذه المزاعم وتتحدث عن «سيناريو تآمري» مُخطط له مسبقاً.