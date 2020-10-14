الرئيس الأذربيجاني يعلن استمرار العمليات العسكرية لـ«تحرير قره باغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 12:22 مساء
رئيس أذربيجان إلهام علييف. (الإنترنت)

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستمرة في عملية عسكرية لتحرير أراضٍ في ناغورني قره باغ، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم أنها قصفت موقعين لإطلاق صواريخ في أرمينيا استخدما لاستهداف مناطق مدنية خلال النزاع في ناغورني قره باغ، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن مناطق على أراضيها تعرضت لقصف، نافية في الوقت نفسه أن تكون قصفت أذربيجان، ومؤكدة أنها «تحتفظ» من الآن وصاعداً «بحق استهداف أي بنية تحتية أو تجهيزات عسكرية على أراضي أذربيجان».

ويعتبر القتال الدائر في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المحيطة به هو الأسوأ منذ وقف لإطلاق النار العام 1994 أنهى حرباً على الإقليم المنشق سقط فيها 30 ألف قتيل على الأقل.

ودخل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا حيز التنفيذ السبت الماضي، لكن منذ ذلك الحين يتهم كل طرف الآخر بارتكاب انتهاكات جسيمة وشن هجمات على المدنيين.

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