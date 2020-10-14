البنك الدولي يوافق على مساعدة بـ12 مليار دولار لشراء لقاحات «كورونا»

شعار البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم الثلاثاء، على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات فيروس كورونا المستجد بسرعة، عندما تصبح متاحة.

وقالت المؤسسة المالية الدولية إن هذا المبلغ سيستخدم «لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات الفيروس لمواطني» الدول النامية، مشيرةً إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم نحو مليار شخص، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وأوضح البنك الدولي أنه يعتزم إرسال إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات «آمنة وفعّالة».

«دعم الدول لتوزيع اللقاحات»

وأضاف أنّه سيوفّر دعما فنيا لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

ولفت البيان إلى أنّ هذا التمويل جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار، رصدها البنك الدولي حتى يونيو العام 2021؛ لمساعدة الدول النامية على مكافحة الجائحة.

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ونقل عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله إن الحصول على لقاحات «آمنة وفعالة» وعلى أنظمة توزيع معزّزة هو «أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة، ومساعدة البلدان التي تواجه آثارا اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدما نحو انتعاش مرن».