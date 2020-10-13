إحصاء: عشرة ملايين أميركي صوّتوا في الاقتراع المبكر للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 05:39 مساء
المرشح الرئاسي جو بايدن والرئيس ترامب. (أ ف ب)

ظهر إحصاء نشر مساء الإثنين أنّ أكثر من عشرة ملايين ناخب أميركي أدلوا حتى اليوم بأصواتهم، سواء عبر البريد أو من طريق الاقتراع المبكر، في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال «مشروع الانتخابات الأميركية» التابع لجامعة فلوريدا على موقعه الإلكتروني إنّ «الناخبين أدلوا بما مجموعه 10.296.180 بطاقة اقتراع في الولايات المعنية»، في رقم قياسي، بحسب «فرانس برس».

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وأوضح المشروع أنّ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى اليوم يزيد بأضعاف عمّا كان عليه عددهم في مثل هذه المرحلة قبل أربع سنوات، مشيراً إلى أنّ هذه الزيادة مدفوعة بالارتفاع الكبير في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت عبر البريد بسبب مخاوفهم من الإدلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

ويتنافس في الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر المقبل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية، ونائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن.

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