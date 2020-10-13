خلافا للعرض العسكري.. الكوريون الشماليون يضعون كمامات خلال تجمع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 05:34 مساء
آلاف الكوريين الشماليين، يضعون جميعهم كمامة، في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ . (أ ف ب)

تجمع آلاف الكوريين الشماليين في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ دعما للحكومة، وخلافا لما حصل خلال العرض العسكري الذي أقيم قبل يومين، وضع جميع المشاركين كمامات.

وقد نظمت السلطات هذا التجمع الذي تم الإثنين، لمناسبة بدء «حملة الثمانين يوما»، وهي حركة جماهيرية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر قبل عقد مؤتمر استثنائي للحزب الحاكم في يناير، بحسب «فرانس برس».

دعوة شائعة
ويذكر أن الدعوة إلى مثل هذه التعبئة شائعة في كوريا الشمالية مع اقتراب المناسبات الكبرى، وتترجم إلى العمل لساعات طويلة والقيام بمهمات إضافية. ووضع الجنود والعمال والطلاب الذين تجمعوا الاثنين كمامات رافعين شعارات مثل «لنسير على خطى قائدنا العزيز، الرفيق كيم جونغ أون».

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وكان التناقض صارخا مقارنة مع العرض العسكري الضخم الذي أقيم السبت لمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال، حيث لم يضع أي من كيم أو المشاركين الآخرين كمامة.

وأثناء العرض الذي استعرض خلاله النظام أكبر صواريخه العابرة للقارات، أكد الزعيم الكوري الشمالي أنه أنه ليس هناك «أي شخص» مصاب بفيروس كورونا المستجدّ في بلاده، في وقت تفشى الوباء في كافة أنحاء العالم، وشكر السكان الذين حافظوا على صحة جيدة.

إغلاق الحدود
وأغلقت بيونغ يانغ حدودها في يناير لمنع انتشار الوباء الذي ظهر في جارتها الصينية. والأحد، ظهرت صور لكيم جونغ أون وغيره من كبار المسؤولين وهم لا يضعون كمامة أثناء حضورهم حدثًا دعائيًا، فيما وضع الحضور كمامة.

ويأتي الحدث في سياق داخلي مثقل للغاية، وخاصة بسبب وباء كوفيد-19 وسلسلة أعاصير تسببت بأضرار كبيرة في هذا البلد الخاضع لعقوبات قاسية.

ونقلت جريدة «رودونغ سينمون» الرسمية عن نائب رئيس لجنة شؤون الدولة باك بونغ جو أن الأيام الثمانين المقبلة ستكون «حاسمة لتقدمنا الثوري». وقال «إذا فوتنا هذه الفرصة الفريدة وأخرنا تقدمنا، فقد نضطر إلى مواجهة تحديات رهيبة ومتعددة».

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