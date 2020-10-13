وزير الخارجية الألماني يحذر تركيا من «انتكاسة كبرى»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 10:48 صباحا
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس. (الإنترنت)

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، تركيا من «انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد» في أزمة شرق المتوسط، مطالبًا بـ«وضع حد لدوامة الاستفزاز» في شرق البحر المتوسط، حيث أرسلت أنقرة أخيرا سفينة استكشاف للبحث عن الغاز الطبيعي، مهددة بتصعيد التوتر مجددا مع اليونان، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال ماس الذي يزور اليونان وقبرص الثلاثاء في بيان: «إذا جرت فعلا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد».

وكانت اليونان قد دفعت إلى إصدار طلب جديد غاضب لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف حول حقوق التنقيب البحرية، وعبرت فرنسا عن قلقها بعد أن بدأت السفينة التركية «أوروتش رئيس» رحلتها، وقالت إنه يتعين على تركيا الوفاء بالالتزامات التي قطعتها فيما يتعلق بهذا النزاع والإحجام عن أي استفزازات جديدة وإبداء حسن النية.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية أمس الإثنين تحرك السفينة التركية بأنه «تصعيد كبير» و«تهديد مباشر للسلام في المنطقة»، في حين اتهمت تركيا أثينا بتأجيج التوتر، وتعتزم السفينة التركية القيام بأعمال جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي، وكانت تركيا قد سحبت الشهر الماضي السفينة أوروتش رئيس من مياه متنازع عليها «لإعطاء فرصة للدبلوماسية» قبل اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: «لقد أثبتت تركيا أنها تفتقر إلى المصداقية. كل من اعتقد أن تركيا قصدت كل ما قالته قبل القمة الأوروبية، التي عقدت في الأول والثاني من أكتوبر، عرف الحقيقة الآن».

ولفت الناطق باسم الحكومة اليونانية إلى أن تركيا فعلت عكس ما كان ينبغي أن تفعله وأن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى الانتظار شهرين قبل اتخاذ إجراء، وقال بيتساس: «لذا فإن القضية الوحيدة هنا هي تفعيل المزيد من الحلول الصارمة حتى تشعر تركيا بالمزيد من التشدد معها هذه المرة».

وأعلن الاتحاد الأوروبي بعد القمة أنه سيعاقب تركيا إذا استمرت في عملياتها في المنطقة، وأنه يمكن فرض عقوبات بحلول ديسمبر، حيث تشهد العلاقات بين اليونان وتركيا تعقيدا بسبب عدة نزاعات، بدءا من حق كل دولة في مناطق في البحر المتوسط وحتى النزاع حول قبرص المنقسمة عرقيا بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الغارديان»: حل أزمة الصيادين الإيطاليين في بنغازي يتوقف على 4 ليبيين من لاعبي ...
ليبيا
فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تحذر الدول من اللجوء لاستراتيجية «مناعة القطيع» ضد كورونا