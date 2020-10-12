16 وفاة و1147 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 10:41 مساء
طاقم من الممرضين بالقرب من سيارة إسعاف بالأردن. (الإنترنت)

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 207 حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1147 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 26073 حالة، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء الماضي، فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت الماضيين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال مدير عمليات خلية الأزمة، العميد مازن الفراية، إن حظر التجول سيستمر فرضه اعتبارا من منتصف ليلة الخميس لمنتصف ليل الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ويتكرر خلال الأيام المقبلة، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وأكد الفراية عدم السماح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية، وتستثنى فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية.

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