حملة بايدن تعلن نتائج فحص المرشح الخاصة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 09:15 مساء
المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن. (الإنترنت)

 قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، في بيان الإثنين إن نتائج الفحوص التي خضع لها لتحديد إصابته بفيروس كورونا جاءت سلبية.

يوجد نائب الرئيس الأميركي السابق  حاليا في ولاية أوهايو، ضمن فعاليات حملته الانتخابية قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل، بحسب «رويترز».

ترامب يستأنف حملته
ومن المقرر أن ينظم الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن قبل 10 أيام إصابته بفيروس كورونا، الاثنين، أول تجمع له منذ تشخيص إصابته بعد أن قال إنه لم يعد مصابا بالعدوى. وأمس الأحد، أكد ترامب أنه بات يتمتع بمناعة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك غداة نشر طبيبه تقريراً يشير فيه إلى أن الرئيس لم يعد يشكل مصدرا لنقل العدوى.

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وأضاف ترامب أن الفحوص أظهرت أنه سيكون بمقدوره العودة إلى الحملة الانتخابية دون تشكيل خطورة على الآخرين. وتابع قائلا: «لقد اجتزت أعلى اختبار وأعلى المعايير وأنا في حالة جيدة. يبدو أن لدي مناعة لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، أو مدى الحياة. لا أحد يعرف حقا لكنني أتمتع بمناعة. يمكنني الخروج».

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