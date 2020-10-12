عودة الاشتباكات المسلحة تقضي على الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان

أشخاص تجمعوا في موقع أصيب بصاروخ في مدينة غنجة بأذربيجان، 11 أكتوبر 2020 (فرانس برس)