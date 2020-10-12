إيران تعلن طريقة مواجهة أعمال الولايات المتحدة «العدائية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 09:27 صباحا
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بطهران، 22 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن خيار بلاده الرئيسي في مواجهة الأعمال العدائية هو «العمل في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي»، في إشارة إلى محاولة الولايات المتحدة تطبيق عقوبات على طهران

وأضاف، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم، أن «الخيار الرئيسي المطروح اليوم على طاولتنا لمواجهة الأعداء الذين يفعلون كل ما في وسعهم بأقصى حد من الوحشية والحقد من أجل إضعاف الشعب الإيراني، هو العمل في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي، فالشعب الإيراني لن ينسى هذه الأعمال العدائية وستبقى هذه في ذاكرتنا، لأنهم فرضوا بوحشية الإرهاب الاقتصادي على شعبنا في هذه المرحلة الزمنية»، حسبما نقلت عنه «سبوتنيك».

واعتبر حاتمي أن الشعب الإيراني اليوم «يتحمل العقوبات، على الرغم من أن الأعداء بذلوا قصارى جهدهم لحرمان شعبنا من أبسط الحقوق الطبيعية... ولكن على الأعداء أن يعلموا أن جهودهم لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام لن تنجح بالتأكيد، لأننا ندرك تاريخ البلاد والعالم».

كما حذر من منع البلاد من التصدير من خلال فرض الحظر الاقتصادي على إيران، وذلك في وقت أقرت فيه الولايات المتحدة منفردة عقوبات أممية على طهران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
فاوتشي: البيت الأبيض نظم «حدثا فائقا» في نقل عدوى فيروس كورونا
دولى
المخطوفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بلا حل
ليبيا
بشار شقليلة: الطوارق.. هسيس الصمت والصخب
ثقافة وفن
16 لاعبا في «تنشيطية الجولف» بنادي «قرقارش»
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»