إيران تعلن طريقة مواجهة أعمال الولايات المتحدة «العدائية»

عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بطهران، 22 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن خيار بلاده الرئيسي في مواجهة الأعمال العدائية هو «العمل في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي»، في إشارة إلى محاولة الولايات المتحدة تطبيق عقوبات على طهران.



وأضاف، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم، أن «الخيار الرئيسي المطروح اليوم على طاولتنا لمواجهة الأعداء الذين يفعلون كل ما في وسعهم بأقصى حد من الوحشية والحقد من أجل إضعاف الشعب الإيراني، هو العمل في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي، فالشعب الإيراني لن ينسى هذه الأعمال العدائية وستبقى هذه في ذاكرتنا، لأنهم فرضوا بوحشية الإرهاب الاقتصادي على شعبنا في هذه المرحلة الزمنية»، حسبما نقلت عنه «سبوتنيك».



واعتبر حاتمي أن الشعب الإيراني اليوم «يتحمل العقوبات، على الرغم من أن الأعداء بذلوا قصارى جهدهم لحرمان شعبنا من أبسط الحقوق الطبيعية... ولكن على الأعداء أن يعلموا أن جهودهم لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام لن تنجح بالتأكيد، لأننا ندرك تاريخ البلاد والعالم».



كما حذر من منع البلاد من التصدير من خلال فرض الحظر الاقتصادي على إيران، وذلك في وقت أقرت فيه الولايات المتحدة منفردة عقوبات أممية على طهران.