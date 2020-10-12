رئيس الوزراء البريطاني يعلن خطة جديدة لمواجهة «كورونا»

أشخاص يقفون في طابور لإجراء اختبار «كورونا» بمركز للتجول في ليفربول، 6 أكتوبر 2020، (رويترز)

سيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إجراءات جديدة لمحاولة احتواء أزمة فيروس «كورونا المستجد» المتفاقمة في بلاده، يحدد فيها ثلاثة مستويات تأهب جديدة لتنسيق استجابة الحكومة بشكل أفضل.

يأتي ذلك بعد تعرضه لانتقادات لتقديمه رسائل مختلطة للجمهور مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس والوفيات، سيذهب جونسون مرة أخرى إلى البرلمان لطلب الدعم لنهج جديد لوقف انتشار المرض، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

معاناة الشمال

وتضرر شمال إنجلترا بشكل خاص من الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بالفيروس، الذي أجبر البلد على الإغلاق المحلي مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال رئيس بلدية ليفربول ستيف روثرهام، أمس الأحد، إن الحكومة تريد وضع مدينته والمنطقة المحيطة بها في الفئة الخاضعة لأشد القيود، مضيفًا أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها هناك لم يتم الاتفاق عليها بعد.

رئيس الوزراء «متردد»

جونسون، تحت ضغط أجزاء من حزبه المحافظ بسبب بعض الإجراءات، «متردد» في تكرار إغلاق وطني من شأنه أن يضر بالاقتصاد المتعثر، لكن المسؤولين الطبيين حثوا على التصرف.

وقال الناطق باسم مكتب جونسون في داونينغ ستريت، في بيان، «كان تركيزنا الأساسي دائمًا على حماية الأرواح وسبل العيش مع السيطرة على انتشار الفيروس، وستساعد هذه الإجراءات في تحقيق هذا الهدف».

الخطة الجديدة

ومن المتوقع أن يضع جونسون نظامًا جديدًا «لمستويات تنبيه الوباء محليًّا»، متوسطة أو عالية أو عالية جدًّا، بهدف المساعدة في وضع قيود مخصصة لأجزاء مختلفة من إنجلترا.

وحرصت الحكومة البريطانية على التأكيد على أن النظام الجديد قد نوقش على نطاق واسع مع القادة الإقليميين. وسيعقد جونسون اليوم اجتماعًا للجنة الطوارئ التابعة للحكومة، ومن ثم يلقي كلمة أمام البرلمان، حيث يعرض على المشرعين تصويتًا في وقت لاحق من الأسبوع بشأن الإجراءات، كما سيخرج في مؤتمر صحفي إلى جانب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا ووزير ماليته.