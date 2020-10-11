المخابرات الإسرائيلية تعارض بيع مقاتلات «إف-35» الأميركية لقطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 03:59 مساء
مقاتلة من طراز «إف 35»، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، إن بلاده ستعارض أي صفقة لبيع مقاتلات «إف-35» الأميركية لقطر، مرجعا ذلك إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأدلى كوهين بهذه التصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي عندما سئل عن تقرير يفيد بتقديم الدولة الخليجية طلبا رسميا لواشنطن من أجل شراء الطائرات المقاتلة الشبح بحسب «رويترز».

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وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستعارض مثل هذه الصفقة، قال كوهين: «الجواب نعم. أمننا وتفوقنا العسكري في المنطقة هما أهم الأشياء بالنسبة لنا. منطقتنا لم تتحول بعد إلى سويسرا».

يأتي الطلب القطري في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة والإمارات في أغسطس، وافقت واشنطن بموجبه على النظر في منح أبوظبي الموافقة على شراء مقاتلات «إف-35» في صفقة جانبية لاتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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