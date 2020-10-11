أول تعليق من كوريا الجنوبية على رسالة «الاستعراض العسكري» لكيم جونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 02:34 مساء
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بصحبة مسؤولين عسكريين، (أرشيفية: فرانس برس)

أصدرت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أول رد على رسالة زعيم جارتها الشمالية كيم جونغ أون، في خطابه الذي أدلى به خلال استعراض عسكري أقيم أمس السبت.

وقالت وزارة الوحدة في سول، إنها «تنظر إلى رسالة كيم الموجهة إلى الجنوب بما يتعلق بفيروس كوفيد-19، باعتبارها تلميحا بإمكانية تحسن العلاقات بين الكوريتين»، إذ قال كيم إنه يقدم مواساته للشعب الكوري الجنوبي، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأكدت الوزارة أنها تأمل أن يدفع خطاب زعيم كوريا الشمالية، العلاقات بين الكوريتين للتقدم، مشددة على ضرورة احترام الاتفاقات القائمة بينهما بأي ثمن لمنع وقوع صراع مسلح جديد في شبه الجزيرة الكورية.

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وأعربت عن أملها في «إعادة الحوار بين الكوريتين، واستئناف التعاون المتبادل في القطاعات الإنسانية والصحية والطبية، متى تهيأت الظروف الملائمة»، مطالبة بالاستجابة لمطالب الجنوب بإجراء تحقيق مشترك في حادثة مقتل مواطن جنوبي في المياه الإقليمية الشمالية، مع إعادة خط الاتصالات العسكرية.

وكانت الرئاسة الكورية الجنوبية، قالت في بيان إن المسؤولين في الحكومة اتفقوا على مواصلة تحليل الأسلحة التي كشف عنها خلال الاستعراض العسكري في بيونغ يانغ، مؤكدة ضرورة الإبقاء على المعاهدات المختلفة الموقعة بين الجنوب والشمال بأي ثمن من أجل منع وقوع نزاع مسلح أو حرب بين البلدين.

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