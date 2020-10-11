الصين تقترح إنشاء «منصة حوار» لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الصيني وانغ يي. (أرشيفية: الإنترنت)

اقترح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إنشاء «منصة حوار متعدد الأطراف» لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وخلال لقاء أمس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في تينغشونغ «جنوب غرب الصين»، أكد وزيرا خارجية الصين وإيران أنهما متحدان في الدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، كما دانا «الأحادية» و سياسة «الترهيب» التي تتبعها الولايات المتحدة.

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ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: «في مواجهة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف في مجال الأمن، تقترح الصين إنشاء منصة لحوار متعدد الأطراف وإقليمي». وأوضح أن «جميع الأطراف المعنية يمكن أن تشارك بمساواة من أجل تحسين التفاهم المتبادل من خلال الحوار ومناقشة الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل المشاكل الأمنية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الصيني إن بكين «تعارض أي عمل أحادي الجانب يقوض الاتفاق (النووي) وستواصل العمل على تطبيقه»، داعيا إلى تعزيز التعاون مع إيران «للدفاع عن التعددية والتصدي للترهيب». وفي تغريدة على «تويتر»، أشاد وزير الخارجية الإيراني بـ«المناقشات المثمرة»، التي سمحت بتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون الإقليمي. وقال ظريف: «رفضنا الأحادية الأميركية ومحاولات الولايات المتحدة إقامة عالم أحادي القطب».

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن ظريف الذي تعد بلاده الأكثر تضررا في الشرق الأوسط جراء انتشار الوباء، هنأ الصين أيضا على «إنجازاتها الرائعة» في مكافحة فيروس «كورونا».