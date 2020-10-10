الزعيم الكوري الشمالي يؤكد خلو بلاده من «كورونا المستجد»

كيم جونغ أون خلال عرض عسكري في بيونغ يانغ. 10أكتوبر 2020. (الإنترنت)

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم السبت، خلال عرض عسكري ضخم أُقيم في بيونغ يانغ، أنه ليس هناك «أي شخص» مصاب بفيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد» في بلاده، في وقت تفشى الوباء في كافة أنحاء العالم.

وتمنى في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، «صحة جيدة لجميع الأشخاص حول العالم الذين يكافحون آلام (كوفيد-19)»، مؤكدًا أنه سيواصل «تعزيز جيشنا لأغراض الدفاع عن النفس والردع».

وبث التلفزيون الكوري الشمالي مشاهد من العرض العسكري الضخم، بعد بضع ساعات من تنظيمه في بيونغ يانغ، وافتُتح البرنامج بصورة ملصق دعائي يظهر فيه ثلاثة أشخاص كوريين شماليين يحملون المنجل والمطرقة وريشة الرسم، رموز الحزب الحاكم مع شعار «الانتصار الأكبر لحزبنا الكبير».

ونظمت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عرضًا عسكريًّا ضخمًا، وسط أوضاع دولية مثقلة للغاية، خاصة بسبب وباء «كوفيد - 19»، حيث نظم العرض في مناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال الذي يحكم البلاد منذ 72 سنة بصفته الحزب الوحيد في البلاد، حيث ينص الدستور أن «تجرى جميع أنشطة البلاد تحت إدارة حزب العمال الكوري».