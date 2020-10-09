بيلوسي تريد التحقيق في قدرة ترامب على الحكم.. والرئيس: لا يدعونها مجنونة من فراغ

نانسي بيلوسي ودونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، الخميس، تقدّيمها الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة الرئيس دونالد ترامب الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض «كوفيد-19» على قيادة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمكتب بيلوسي نقلته وكالة «فرانس برس» أن مشروع القانون هذا «سينشئ لجنة حول قدرة الرئيس على ممارسة المهام المرتبطة بمنصبه»، وأشار إلى أن هذه اللجنة تندرج في إطار التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.

ولا تزال نتيجة هذه المبادرة غير مؤكدة، إذ يحظى ترامب بدعم واسع بين الجمهوريين، خاصة في مجلس الشيوخ الذي يملكون فيه الأغلبية. ودافع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بحزم عن إدارة دونالد ترامب، وذلك خلال المناظرة الوحيدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، مساء الأربعاء.

التعديل 25 من الدستور الأميركي

والتعديل الخامس والعشرون الذي تم تبنيه العام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي، يوضح طُرق نقل السلطات التنفيذية في حالة استقالة الرئيس أو وفاته او إقالته أو إصابته بعجز موقت.

ووفقا للفقرة الرابعة منه، التي لم يتم استخدامها من قبل، إذا قام نائب الرئيس- بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة أو هيئة قد يعيّنها الكونغرس بموجب القانون- بإبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، يجوز لنائب الرئيس على الفور تولي هذه الوظائف بصفة رئيس موقت.

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و«الهيئة» في هذه الحالة هي اللجنة التي يسعى الديموقراطيون لإنشائها. وستقوم بيلوسي وواضع مشروع القانون جيمي راسكين، بتقديم المشروع خلال مؤتمر صحفي بالكونغرس الجمعة الساعة 14.15 ت غ.

بيلوسي: يجب معرفة الحالة الصحية للرئيس.. وترامب: لا يدعونها مجنونة من فراغ

وقالت بيلوسي في وقت سابق «أعتقد أن على المواطنين معرفة الحالة الصحية للرئيس»، وأضافت أنه «يوجد سؤال مهم يرفض هو والبيت الأبيض لإجابة عليه»: متى كانت آخر مرة جاء فحصه (لكوفيد-19) سلبيا قبل أن يصاب بالفيروس ويقر بذلك علانية؟.

من جهته رد دونالد ترامب على بيلوسي في تغريدة على «تويتر» قال فيها إن «نانسي المجنونة هي من يجب وضعها تحت الرقابة. لا يدعونها مجنونة من فراغ».