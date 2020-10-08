السلطات الألمانية تعبر عن قلقها من ارتفاع الإصابات بـ«كورونا»

وزير الصحة الألماني ينس شبان. (رويترز)

عبرت السلطات الألمانية الخميس عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد، محذرة من «انتشار خارج عن السيطرة» لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررا بالوباء مقارنة مع الدول الأوروبية المجاورة.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، خلال مؤتمر صحفي في برلين إن «عدد الإصابات يرتفع وخصوصا اليوم، بشكل مثير للقلق»، وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد 4 آلاف أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية أبريل حين كانت البلاد تلزم إجراءات العزل، كما أفادت أرقام رسمية، ودعا وزير الصحة الألماني إلى عدم «تبديد» النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن في معركتها ضد الوباء.

من جهته حذر لوثار فيلر مدير معهد «روبرت كوخ» لمراقبة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا من «انتشار خارج عن السيطرة» لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال «لا نعلم كيف سيتطور الوضع في ألمانيا في الأسابيع المقبلة».

وأضاف «قد نسجل أكثر من عشرة آلاف حالة في اليوم، وقد ينتشر الفيروس بشكل خارج عن السيطرة» معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن تتمكن ألمانيا من تجنب هذه العتبة.

الإصابات بكورونا تتزايد

وأوضح أن «الإصابات تتزايد في كل المناطق وغالبيتها سجلت في ألمانيا» ولم يكن مصدرها السياح العائدون من العطل في الخارج خلافا للموجة الأولى من الإصابات في مارس، وأشار معهد «روبرت كوخ» على موقعه الإلكتروني إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات الأربعاء إلى 310 آلاف و144، بزيادة 4058 عن اليوم السابق.

وكان عدد الإصابات تجاوز عتبة الأربعة آلاف للمرة الأولى في 11 أبريل في أوج إجراءات العزل، وفق معطيات سجلتها وكالة «فرانس برس»، وأوضح وزير الصحة الألماني أن عدد الوفيات، 16 وفاة إضافية في 24 ساعة، وكذلك عدد المرضى في العناية المركزة لا يزال «متدنيا نسبيا».

ويأتي هذا الارتفاع فيما ستبدأ عطل الخريف قريبا في قسم كبير من البلاد ومع دعوة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الى الحد من السفر، واتفقت المناطق أيضا الأربعاء على قيود سفر أكثر تشددا مع حظر الإقامة في الفنادق أو الشقق السياحية للمسافرين من المناطق ذات المخاطر على المستوى الوطني، وعدد المدن والمقاطعات التي تتجاوز فيها الإصابات العدد المحدد من قبل السلطات والمهددة بالتالي بإجراءات عزل محلية، يواصل الارتفاع.

كورونا تفرض حظر تجول

مع معدل يتجاوز 50 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، وهو ما يتطلب بحسب قواعد السلطات قيودا جديدة، تكون بعض دوائر برلين ومدينة بريمن وكذلك الدوائر الواقعة إلى الشمال الغربي وقرب شتوتغارت دخلت ضمن هذه الفئة، في مواجهة الزيادة المقلقة في عدد الإصابات الجديدة، أعلنت برلين والمركز المالي فرانكفورت حيث يقترب معدل الإصابة من 50 لكل مئة ألف، الثلاثاء فرض حظر تجول وتقييد التواصل الاجتماعي.

في العاصمة الألمانية، يتعين إغلاق معظم المحلات التجارية، وكذلك جميع المطاعم والحانات اعتبارا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من السبت وحتى 31 أكتوبر على أقرب تقدير.

وقررت بلدية العاصمة أيضا الحد بشدة من التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، ينبغي ألا تتجاوز التجمعات في الخارج بين الساعة 11 ليلاً و6 صباحا خمسة أشخاص. وخلال النهار، يسمح بعدد أقصى هو خمسون شخصا، لكن القيود تبقى أشد بالنسبة إلى التجمعات في الداخل، إذ لا يسمح لأكثر من عشرة أشخاص بأن يتجمعوا خلال النهار بعدما كان هذا العدد 25 الأسبوع الفائت.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت إن الارتفاع الجديد في الحالات «وخصوصا في بعض المدن الكبرى «لم يعد» يُعزى إلى بؤر معزولة وإنما يثير مخاوف من انتشار أوسع نطاقا للفيروس.