ترامب: سنسحب آخر الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 11:32 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد مساعديه يناوله الكمامة خلال مؤتمر سابق. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في تغريدة على «تويتر» أنه يعتزم سحب آخر الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول عيد الميلاد،  وكانت الإدارة الأميركية قد وقّعت في 29 فبراير الماضي، اتفاقا مع  طالبان ينصّ على سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان في أجل أقصاه منتصف عام 2021 على أبعد تقدير.

والتزمت طالبان في المقابل بالانخراط في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية، وبلغ عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان في سبتمبر 8600 جندي، لكنّ البنتاغون أشار يومها إلى أنّه بصدد التحضير لمرحلة انسحاب جديدة.

وكتب ترامب في تغريدة على «تويتر» علينا أن «نعيد العدد الصغير المتبقّي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد!».

ومنذ سنوات يعد الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر، بـ«وضع حدّ للحروب التي لا تنتهي»، وهو لم يخفِ أمله في تسريع الانسحاب مع اقتراب موعد الانتخابات.

وكانت إدارة ترامب قد وقّعت في 29 فبراير، اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان نصّ على سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة المتطرفة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابل، وبعد تأخرها أشهرا عدّة، بدأت هذه المفاوضات في سبتمبر، لكنّها لم تسفر حتى اليوم عن أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار أو حتى لخفض حدّة العنف.

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