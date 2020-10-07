ترامب بلا أعراض «كورونا» خلال 24 ساعة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

أكد طبيب الرئيس الأميركي شون كونلي، الأربعاء، أن دونالد ترامب «لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة، ولم يصب بالحمى منذ 4 أيام».

وقال كونلي: «الرئيس يقول هذا الصباح: (أشعر بأنني بحالة صحية جيدة)»، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بوباء «كوفيد-19» قبل أسبوع. وأوضح أن ترامب «لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام، ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة»، بحسب «رويترز».

- ترامب يتطلع إلى المناظرة المقررة أمام بايدن في 15 أكتوبر

- «تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا

وأوضح كونلي أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت الاثنين، سمحت برصد أجسام مضادة لكورونا كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته، وحضر ترامب، الثلاثاء، إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك غداة خروجه من المستشفى.

«الحكومة تعمل»

وأكد مستشار الرئيس الأميركي الاقتصادي لاري كادلو لشبكة «سي إن بي سي» أن «الحكومة تعمل»، مشيرا إلى أن «الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19»، في وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين مساعديه.

وظهر ترامب في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض على حسابه على تويتر، حيث قال: «لا تدعو فيروس كورونا يسيطر عليكم. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا أخيرا. وستتغلبون عليه». وأضاف «سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة... لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين».