ألمانيا تضيف تونس والأردن إلى قائمة مناطق خطر عدوى فيروس «كورونا»

رجل ملتح يضع كمامة على وجهه في عمان، 29 أبريل 2020. (رويترز)

أعلنت ألمانيا أن تونس والأردن وجورجيا ورومانيا من مناطق الخطر فيما يتعلق بتفشي فيروس «كورونا»، مما يلزم العائدين من هذه البلدان دخول الحجر الصحي حتى تثبت الفحوص خلوهم من الفيروس.

ونشر معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية» تقييمه الأخير على موقعه الإلكتروني الأربعاء. وأُضيفت مناطق في دول أخرى للقائمة بما في ذلك هولندا وبلغاريا وكرواتيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر. وحُذف اسم جزيرة كورسيكا الفرنسية من القائمة، وفق «رويترز».

وتعتبر ألمانيا أي منطقة من مناطق الخطر عندما يتجاوز عدد حالات العدوى بـ«كورونا» فيها 50 لكل مئة ألف ساكن على مدى سبعة أيام.