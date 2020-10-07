فرنسا ترجئ مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان إلى نوفمبر

علم لبنان بالقرب من موقع الانفجار بمرفأ بيروت. (الإنترنت)

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، الأربعاء، إن فرنسا ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان خلال شهر نوفمبر.

وكان من المزمع في البداية عقد المؤتمر في نهاية أكتوبر، وأبلغ لو دريان الجمعية الوطنية أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة لتأكيد ضرورة تشكيل حكومة، حسب «رويترز».

ويأتي ذلك على خلفية فشل الطبقة السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة جديدة في الموعد المطروح من قبل باريس، ضمن إطار خارطة طريق أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الانفجار المدمر الذي هز في أغسطس مرفأ بيروت.