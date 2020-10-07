فاوتشي: كان بالإمكان منع موجة إصابات الفيروس التي يشهدها البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 01:27 مساء

قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركي أنتوني فاوتشي، إنه كان بالإمكان منع موجة إصابات فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد، التي شهدها البيت الأبيض في الآونة الأخيرة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال فاوتشي في مقابلة، أمس الثلاثاء، مع «اتحاد كيندي السياسي» بالجامعة الأميركية، عندما سُئل عما ينصح به بخصوص كيفية مناقشة التدابير الوقائية مع أقارب يعتقدون أن الجائحة أكذوبة: «ألقوا نظرة على ما حدث هذا الأسبوع في البيت الأبيض».

 وأضاف: «إنها حقيقة، ها هنا ومع كل يوم يمر تظهر إصابة المزيد من الناس بالعدوى إنها ليست أكذوبة إنه لوضع مؤسف عندما ترى شيئاً كهذا لأنه كان بالإمكان منعه».

وأظهرت الفحوص إصابة عدد من مساعدي لترمب وسياسيين جمهوريين بارزين بفيروس «كورونا» منذ أعلن الرئيس الجمهوري الجمعة الماضي إصابته وزوجته ميلانيا بالفيروس.

وعاد ترمب، الإثنين، إلى البيت الأبيض من مستشفى عسكري بعدما أمضى 3 ليالٍ لتلقي العلاج لمرض «كوفيد - 19»، حيث كان يقول للأميركيين أن يخرجوا وألا يدعوا الفيروس يهيمن على حياتهم.

ورأى فاوتشي، وهو مدير معهد أمراض الحساسية والأمراض المعدية، أن ارتفاع عدد الإصابات يعود في جانب منه إلى عدم فرض العزل العام في البلاد بشكل كامل، وتوفي أكثر من 210 آلاف في الولايات المتحدة بسبب الفيروس، وأصيب أكثر من سبعة ملايين، وهي حصيلة أكبر من أي بلد آخر.

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