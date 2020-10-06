كبار القادة العسكريين الأميركيين يدخلون حجرا صحيا ذاتيا بعد إصابة ضابط كبير بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 08:54 مساء
قوات تابعة للجيش الأميركي. (الإنترنت)

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، الثلاثاء، إن كبار القادة العسكريين الأميركيين سيدخلون حجرا صحيا ذاتيا، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة نائب قائد قوات خفر السواحل بفيروس «كورونا».

وكشفت قوات خفر السواحل في وقت سابق، الثلاثاء، أن الاختبارات أثبتت إصابة الأميرال تشارلز راي، نائب قائد خفر السواحل بالفيروس، الإثنين. وكان راي قد حضر اجتماعا الأسبوع الماضي مع قادة الجيش، ومن بينهم الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، وفق «رويترز».

وقال البنتاغون في بيان: «بدافع الحذر الشديد سيدخل جميع المخالطين المحتملين عن قرب في هذه الاجتماعات حجرا صحيا ذاتيا وتم إجراء اختبارات لهم هذا الصباح». «لم تظهر أي أعراض على مخالطين في البنتاغون وليس لدينا اختبارات إيجابية إضافية نبلغ عنها في الوقت الحالي».

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