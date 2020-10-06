وزير الخارجية الإماراتي يزور نصب محارق النازي في ألمانيا مع نظيره الإسرائيلي

وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان (إلى اليمين) يصافح نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي (إلى اليسار) ويقف معهما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. (رويترز)

زار وزير الخارجية الإماراتي النصب التذكاري الرئيسي في ألمانيا لمحارق النازي مع نظيره الإسرائيلي الثلاثاء، وقال: «لن يحدث مرة أخرى»، مرددا شعارا عادة ما يردده الناجون من المحارق.

وتظهر هذه الزيارة التقارب الجديد غير المعتاد بين البلدين. وترجع إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بوساطة أميركية بين الدولة الخليجية وإسرائيل في 15 سبتمبر بدرجة كبيرة لاشتراك البلدين في مخاوفهما بشأن إيران، لكن البعض في إسرائيل يخشى أن يسفر الاتفاق عن بدء بيع أسلحة أميركية متطورة لأبوظبي لم تكن لتحصل عليها من قبل، بحسب «رويترز».

المصالحة

وأشار الجانبان إلى المصالحة وتقبل الآخر كسبيل لإنجاح الاتفاق، وهو مضمون الرسالة التي تركها وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في النصب، الذي يحيي ذكرى ضحايا المحارق من يهود أوروبا المقام في برلين، والذي زاره مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي.

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وكتب في دفتر الزوار بالعربية إن هذا «المكان يخلد ذكرى سقوط كوكبة من بني البشر ضحايا لدعاة التطرف والكراهية، ويؤكد في الوقت ذاته قيما إنسانية نبيلة تدعو إلى التعايش والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات كافة».

وأضاف بالإنجليزية «لن يحدث مرة أخرى»، مرددا شعارا عادة ما يردده الناجون من محارق النازي في الحرب العالمية الثانية لتبرير أفعال لحماية إسرائيل واليهود. ونقل ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أشكينازي قوله إن نظيره الإماراتي كان في برلين لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات.

الزيارة الإماراتية

والزيارة الإماراتية للنصب في حد ذاتها غير معتادة. فالكثيرون في الشرق الأوسط يشعرون ببعد جغرافي عن محارق النازي، وينكر بعضهم حدوثها من الأساس، ويقول آخرون إن قوى أجنبية ضخمت ما حدث لتبرير إقامة دولة إسرائيل في العام 1948 على حساب الفلسطينيين.

وكتب أشكينازي في دفتر الزيارات يقول إن وجوده في هذا المكان مع الوزير الإماراتي ومضيفهما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «يرمز لعهد جديد، عهد السلام بين الشعوب». كما كتب بالعبرية يقول إنها تذكرة بالحاجة «للعيش بقوة وضمان ألا يتكرر هذا».