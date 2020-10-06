أكثر من 35 مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 10:19 صباحا
مريض بفيروس «كورونا المستجد» يتلقى العلاج في مستشفى جامعة ساو باولو. (أ ف ب)

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.4 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث أظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن مجموع الإصابات وصل إلى 35 مليونًا و415 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من24.7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات مليونًا و43 ألف حالة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

يشار إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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