بيلوسي تهاجم ترامب: لا تسيس جائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 08:50 صباحا
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مؤتمر بواشنطن، 2 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

هاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب، قائلة إنه «ليس لديه ما يبرر إعلان نجاحه في التصدي لفيروس كورونا في البلاد»، إن سياساته «عرضت الأميركيين للخطر».

وأضافت: «عليه ألا يتعامل مع الأمر سياسيا حتى يبدو وكأنه تغلب على الفيروس لأن لديه سياسات جيدة، فهو (ترامب) في حقيقة الأمر مدمر وخطير للغاية على البلاد»، حسب وكالة «رويترز».

وأبدت بيلوسي أملها أن يكون الأطباء من اتخذوا قرار خروج ترامب أمس الإثنين من المستشفى، وأبلغت بيلوسي شبكة إعلامية محلية أن ترامب يمكن أن يعاني من عواقب طويلة المدى جراء الأمر.

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وانتقدت بروتوكول اختبار الكشف عن كورونا في البيت الأبيض، حيث أصيب العديد من مساعدي ترامب بالمرض، قائلة إنه «غير ناجح على ما يبدو».

وغادر ترامب المستشفى أمس بعدما كان يتلقى فيها العلاج إثر إصابته بالفيروس، وحث الناس على عدم الخوف من المرض الذي أودى بحياة أكثر من مليون في جميع أنحاء العالم وتسبب في دمار اقتصادي واجتماعي.

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