كندا توقف مبيعات تكنولوجيا طائرات مسيرة إلى تركيا

طائرة مسيرة تركية. (الإنترنت)

أوقفت كندا تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا، مع تحقيقها في مزاعم حول أن تلك المعدات يجري استخدامها من قبل القوات الأذربيجانية في القتال مع أرمينيا.

ويقول مشروع «بروجيكت بلافشيرز»، وهي مجموعة كندية لمراقبة الأسلحة، إن مقاطع مصورة لضربات جوية بثتها الحكومة الأذربيجانية في باكو تظهر أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بأنظمة تصوير واستهداف طورتها شركة «ال 3 هاريس ويسكام»، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة «ال 3 هاريس تكنولوجيز» الأميركية، وفق «رويترز».

وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين «تماشيا مع نظام كندا القوي لمراقبة الصادرات ونتيجة العمليات القتالية الجارية، فقد أوقفت تصاريح التصدير إلى تركيا، مما يمنح الوقت لتقييم الوضع». وذكرت جريدة «ذا جلوب آند ميل» الكندية أن شركة «ال 3 هاريس ويسكام» حصلت على إذن هذا العام بشحن سبعة أنظمة إلى شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة.

وتركيا حليف رئيس لأذربيجان، التي تقاتل قواتها الأرمينيين لفرض السيطرة على جيب ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه.