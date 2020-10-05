وزيرا الخارجية الإماراتي والإسرائيلي يجتمعان في ألمانيا الثلاثاء

وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات. (الإنترنت)

قال مسؤولون، الإثنين، إن وزيري خارجية إسرائيل والإمارات سيجتمعان الثلاثاء في ألمانيا لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووقعت إسرائيل والإمارات الشهر الماضي اتفاقا في واشنطن لتطبيع العلاقات وتأسيس صلات أوسع نطاقا بين البلدين، بحسب «رويترز».

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان «من الشرف العظيم أن وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي اختارا برلين موقعا لأول لقاء تاريخي بينهما». وأضاف «نفعل كل ما بوسعنا لنكون مضيفين جيدين للحوار بين البلدين بشأن كيفية تشكيل علاقتهما الثنائية المستقبلية».

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزير جابي أشكنازي ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله ابن زايد آل نهيان سيناقشان مجموعة من الملفات المتنوعة بهدف تعزيز العلاقات.