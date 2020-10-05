بومبيو يصل إلى اليابان في زيارة مختصرة بعد إصابة ترامب بـ«كوفيد-19»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في سانتو دومينجو بجمهورية الدومنيكان، 16 اغسطس 2020. (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى اليابان في ساعة مبكرة الثلاثاء بتوقيت اليابان في زيارة تم اختصارها بسبب إدخال الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستشفى للعلاج من «كوفيد-19».

وجرى تقليص فترة الزيارة إلى يوم واحد في اليابان بعد مرض ترامب، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو لن يتوجه إلى منغوليا أو كوريا الجنوبية كما كان مقررا في الأصل.

وينتظر أن يلتقي بومبيو برئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لأول مرة منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، كما سيحضر اجتماعا أوسع مع وزيري خارجية الهند وأستراليا. ويأتي هذا الاجتماع للمجموعة الرباعية التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والصين، في وقت يشهد توترات متصاعدة بين واشنطن والصين.

وقال بومبيو للصحفيين قبل توجهه إلى اليابان إنه يأمل أن تسفر اجتماعات المجموعة الرباعية عن «إنجازات مهمة» لكنه لم يدل بتفاصيل. ونددت الصين بالمجموعة بوصفها محاولة لاحتواء نشاطها التنموي. وتعتبر هذه الزيارة المختصرة الأولى لبومبيو إلى منطقة شرق آسيا منذ أكثر من عام، وقالت وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن يسافر إلى آسيا مرة أخرى في أكتوبرالجاري.