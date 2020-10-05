إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة لاعتبارات أمنية

صورة بالقمر الصناعي تم تسلمها من مكسار تكنولوجيز ويظهر فيها سد النهضة شمال غرب إثيوبيا. (أ ف ب)

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، الإثنين، إن البلاد حظرت الطيران فوق سد جديد ضخم لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية.

وإثيوبيا على خلاف مع مصر والسودان بسبب سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، والذي تقول القاهرة إنه قد يهدد إمداداتها من المياه، بحسب «رويترز».

تأمين السد

وقال وسينيله هونيجناو رئيس هيئة الطيران المدني «حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد». ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسباب الحظر.

وفي الأسبوع الماضي قال الميجر جنرال يلما ميرداسا قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن السد من أي هجوم. ولم تتوصل إثيوبيا ومصر والسودان لاتفاق على تشغيل سد النهضة قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو.

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ويقع السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة بتسعين بالمئة من احتياجاتهم من المياه النقية.