رئيس وزراء ماليزيا يدخل الحجر الصحي بعد إصابة وزير بـ«كوفيد-19»

قال رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، الإثنين، إنه سيعزل نفسه لمدة 14 يوما بعد أن تأكدت إصابة وزير كان قد حضر اجتماعا حكوميا رفيع المستوى لبحث تطورات فيروس كورونا السبت الماضي بمرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بالفيروس.
وشهدت ماليزيا زيادة مطردة في حالات الإصابة الأسبوع الماضي في أعقاب انتخابات في ولاية صباح بجزيرة بورنيو يوم 26 سبتمبر .
وأكد محيي الدين في بيان أن وزير الشؤون الدينية ذو الكفل محمد البكري تأكدت إصابته بالفيروس، وأن كل من عُرف أنهم خالطوه عن قرب في اجتماع مجلس الأمن الوطني يوم السبت لبحث تطورات كوفيد-19 صدرت لهم أوامر بالعزل الذاتي المنزلي لمدة 14 يوما اعتبارا من الثالث من أكتوبر.
وأعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، وهو مستوى قياسي جديد في البلاد منذ بدء الجائحة.