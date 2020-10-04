«اختبار حقيقي».. ترامب يوجه رسالة للأميركيين من عزل «كورونا»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث من غرفته في المستشفى في صورة من لقطة فيديو يوم السبت. (رويترز).

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأميركيين من غرفته بالمستشفى إن الأيام القليلة المقبلة ستكون «الاختبار الحقيقي» في علاجه من فيروس «كورونا»، وذلك بعد سلسلة رسائل متناقضة من البيت الأبيض أحدثت غموضا واسع النطاق بشأن حالته الصحية.

وأوضح ترامب الذي بدا منهكا وهو يتحدث في مقطع فيديو من أربع دقائق على حسابه بموقع «تويتر» يوم السبت إنه يشعر «بتحسن كبير»، حسب وكالة «رويترز». وأضاف الرئيس الأميركي، وهو يجلس على مائدة مستديرة مرتديا سترة دون رابطة عنق بمركز والتر ريد الطبي العسكري: «خلال الأيام القليلة المقبلة أعتقد أنها ستكون الاختبار الحقيقي، لذلك سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين».

تقييمات متناقضة لصحة الرئيس

وجاءت الكلمة بعد ساعات من تقييمات متناقضة من مسؤولين بالإدارة الأميركية أعطت صورة غير واضحة عن الوضع الصحي للرئيس منذ اكتشاف إصابته بالفيروس مساء الخميس. وقال فريق أطباء البيت الأبيض صباح أمس السبت إن وضع الرئيس يتحسن، وإنه يتحدث بالفعل عن عودته إلى البيت الأبيض. ونقل أحد الأطباء عن ترامب قوله: «أشعر بأنني أستطيع الخروج من هنا اليوم».

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وقبل ذلك بدقائق، قدم كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، تقييما أقل تفاؤلا وقال للصحفيين إن وضع المؤشرات «الحيوية للرئيس كان مقلقا للغاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وستكون الساعات الثماني والأربعين المقبلة حاسمة... لم نصل بعد إلى طريق واضح للتعافي». وغير ميدوز، الذي أدلى بتصريحاته الأولى شريطة عدم ذكر اسمه، نبرته بعدها بساعات وقال لـ«رويترز» إن ترامب «يبلي بلاء حسنا» وإن الأطباء سعداء جدًا بمؤشراته الحيوية.

ولم يوضح ميدوز سبب التناقض في تعليقاته. وقال مستشار لترامب طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس لم تُعجبه تصريحات ميدوز الأولى.

إجراء احترازي لترامب

ونُقل ترامب إلى مركز والتر ريد القريب من واشنطن يوم الجمعة بعد 17 ساعة تقريبا من تشخيص إصابته بالمرض. وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية إن نقل الرئيس للمستشفى إجراء احترازي وإنه سيقضي هناك عدة أيام. وقال مصدر اطلع على حالة الرئيس إن ترامب احتاج لاكسجين إضافي قبل ذهابه إلى المستشفى. وأوضح مصدر آخر مطلع أن قرار نقل الرئيس إلى مستشفى جاء بعد معاناته من صعوبة في التنفس وتراجع في نسبة الأكسجين.

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وأبلغ طبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي الصحفيين خارج المستشفى أمس السبت بأن ترامب لم يواجه صعوبة في التنفس ولم يكن في حاجة لأكسجين إضافي. وقال كونلي: «الفريق الطبي وأنا سعداء للغاية إزاء التحسن الذي يحققه الرئيس»، لكنه أحجم عن تقديم موعد محدد لخروج ترامب من المستشفى.

وأصدر كونلي بيانا مساء السبت قال فيه إن الرئيس «لم يتجاوز الخطر بعد»، لكنه أوضح أن الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر. وقال كايل كونديك المحلل السياسي بمركز جامعة فرجينيا للسياسة: «المشهد اليوم- الأطباء يقولون شيئا، ومصادر البيت الأبيض تقول شيئا آخر، وعدَل الطرفان تصريحاتهما لاحقا- وهذا يؤيد فقط وجود مشكلات في مصداقية هذه الإدارة».

الحملة الانتخابية الأميركية

يمثل إعلان إصابة ترامب أحدث انتكاسة للرئيس الجمهوري الذي يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر. ومع وجود ترامب في المستشفى أعلنت حملته عن مشاركة نائب الرئيس مايك بنس وأكبر أبناء ترامب، وهما دونالد جونيور وإريك، في أنشطة الدعاية الانتخابية بدءا من يوم الإثنين.

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ويواجه بنس المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في مناظرة يوم الأربعاء الماضي. وتحدث المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تجنب إلى حد كبير انتقاد ترامب خلال جولة انتخابية في ميشيجان يوم الجمعة، بلهجة أشد حدة يوم السبت حتى رغم تعبيره عن تمنياته للرئيس بالشفاء. ووصف بايدن تعامل ترامب مع الجائحة بأنه مناف للمنطق. كما استغل نائب الرئيس السابق إصابة ترامب بالفيروس لتعزيز دعواته للأميركيين بوضع الكمامات وهي ممارسة شكك ترامب في جدواها.

ترامب في خطر

قال كونلي إن ترامب تلقى أول جرعة من عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة «جيلياد ساينسز» الأميركية، وأثبت أنه يقلص فترة بقاء مرضى «كورونا» في المستشفيات. وأضاف كونلي أن ترامب يعالج أيضا بدواء شركة ريجينيرون المكون من مزيج من الأجسام المضادة، إلى جانب الزنك وفيتامين د والفاموتيدين والميلاتونين والأسبيرين.

وخطر الفيروس شديد على ترامب نظرا لسنه ولأنه يعاني من زيادة في الوزن. وظل ترامب بصحة جيدة خلال فترة الرئاسة، ولكن ليس من المعروف عنه أنه يمارس الرياضة بانتظام أو يتبع نظاما غذائيا صحيا. وأصيب بالفيروس عدد من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري منذ إعلان إصابة ترامب ومنهم أعضاء مجلس الشيوخ مايك لي، وتوم تيليس، ورون جونسون، وكذلك المستشارة السابقة بالبيت الأبيض كيليان كونواي، وحاكم نيوجيرزي السابق كريس كريستي.