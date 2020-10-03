قفزة «كبيرة» في إصابات «كورونا» اليومية في فرنسا وأيرلندا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 11:50 مساء
مواطنون فرنسيون يرتدون الكمامة أمام أحد المقاهي. (رويترز)

شهدت فرنسا وأيرلندا قفزة كبيرة في الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث تخطت باريس الرقم القياسي الذي أعلنته في الأسبوع الماضي، فيما حققت دبلن  أعلى عدد يومي للإصابات منذ أبريل.

وأحصت وزارة الصحة الفرنسية 16972 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بزيادة نحو 5000 إصابة عن اليوم السابق، لتتخطى باريس الرقم القياسي السابق الذي سجل الأسبوع الماضي وبلغ 16096 حالة، حسب وكالة «رويترز»

وسجلت أيرلندا 613 حالة إصابة كأعلى عدد من الحالات اليومية منذ أواخر أبريل عندما كانت البلاد لا تزال في حالة عزل عام كامل. وتوفي عشرة أشخاص آخرين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1810 حالات.

أكثر من 600 ألف إصابة في فرنسا
وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 606625 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32198 بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، السبت.

وجرى تسجيل 4087 حالة إصابة جديدة لأشخاص دخلوا المستشفيات خلال الأيام السبعة الماضية، منهم 849 في وحدات العناية المركزة. وهذه الأرقام مستقرة نسبيا مقارنة بالتقرير السابق الذي صدر يوم الجمعة.

وزاد معدل من أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس «كورونا» في فرنسا إلى 7.9% من 7.7% يوم الجمعة.

1810 حالة وفاة في أيرلندا
وشهدت أيرلندا مثل معظم دول أوروبا زيادة مطردة في الإصابات منذ نهاية يوليو، وشددت القيود نتيجة لذلك والتي شملت حظر تناول الطعام في جميع الصالات المغلقة بالمطاعم ومعظم الرحلات من وإلى العاصمة دبلن.

وتوفي عشرة أشخاص آخرين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا في أيرلندا إلى 1810 حالات.

وقال كبير أطباء أيرلندا بالإنابة، رونان جلين :«الأرقام التي تم تسجيلها اليوم وعلى مدى الأسبوع الماضي تمثل زيادة كبيرة في ملف كوفيد-19 في أيرلندا». وحث جلين كل من تجاوز السبعين من العمر والمعرضين طبيا للإصابة بكوفيد-19 على تقليص عدد من يلتقون بهم إلى مجموعة أساسية صغيرة جدا من أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية أو الأصدقاء ولوقت قصير.

وسجلت أيرلندا أكثر من 100 إصابة بين كل 100 ألف شخص خلال الأربعة عشر يوما الماضية لتحتل المركز السادس عشر في أعلى معدل إصابة بكوفيد-19 من بين 31 دولة أوروبية يتابعها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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