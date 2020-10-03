بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقران بوجود فجوات كبيرة بينهما

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 07:17 مساء
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي (الإنترنت).

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مفاوضيهما بتكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر بين الجانبين مع استمرار وجود خلافات «كبيرة».

وبعد أن تحدث الإثنان السبت، ذكر بيان صادر عن مكتب جونسون أنهما «يتفقان مع تقييم المفاوضين الرئيسيين من الجانبين بإحراز تقدم في الأسابيع الماضية، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، وخصوصا في مجالات مصايد الأسماك ... والحوكمة، إضافة إلى قضايا أخرى»، وأضاف البيان «وجه الجانبان كبار المفاوضين بالعمل بشكل مكثف من أجل محاولة سد هذه الفجوات»، وفق «رويترز»

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه القدرة على معاملة بريطانيا بشكل سيء وإن أي اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين في المستقبل لا بد وأن يكون عادلا.

وقال راب في كلمة بثت السبت في إطار المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا «نعم نريد التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ولكن أي اتفاق يجب أن يكون عادلا. أيام وضع بروكسل لنا في موقف العاجز ولت منذ فترة طويلة».

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