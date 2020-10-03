طبيب البيت الأبيض: ترامب «بصحة جيدة» ولم ترتفع حرارته بعد إصابته بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 06:52 مساء
طبيب البيت الأبيض شون كونلي يتحدث لوسائل الإعلام عن حالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مركز «والتر رد» الطبي العسكري في ماريلاند. (رويترز)

قال طبيب البيت الأبيض شون كونلي، يوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب «بصحة جيدة» ولم ترتفع درجة حرارته على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك بعد إعلان إصابته بـ«كوفيد-19» يوم الجمعة.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع على الوضع الصحي للرئيس دونالد ترامب قوله للصحفيين، السبت، إن ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي من إصابته بـ«كوفيد-19».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن بعض المؤشرات الحيوية لترامب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مقلقة للغاية، وأن الساعات الثماني والأربعين المقبلة ستكون حاسمة فيما يتصل بعلاجه. ويتناقض هذا التقييم فيما يبدو مع ما أعلنه طبيب ترامب في مؤتمر صحفي مقتضب.

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