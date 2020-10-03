الشرطة الألمانية تبطل مفعول قنبلة بدائية الصنع داخل قطار

الشرطة داخل محطة قطار في ألمانيا. (الإنترنت)

قالت الشرطة الألمانية السبت إنها أبطلت مفعول عبوة مريبة عُثر عليها ليلا في قطار بالقرب من مدينة كولونيا بغرب البلاد، في حادث يتزامن مع احتفال ألمانيا بذكرى مرور 30 عاما لإعادة توحيدها.

وقالت صحيفة «بيلد» إن العبوة عبارة عن قنبلة بدائية الصنع كان من الممكن أن تحدث إصابات خطيرة. وأضافت أن أحد عمال النظافة عثر عليها داخل صندوق من الكرتون مخبأ بإحدى مقصورات القطار، بحسب «رويترز».

وقالت الشرطة في بيان «المعلومات عن الخطر المحتمل (للعبوة) لا يمكن أن تعلن إلا بعد تقييم خبراء الشرطة الجنائية بالولاية».

وذكرت صحيفة «بيلد» أن الكلاب المدربة التابعة للشرطة الاتحادية قادت الخبراء إلى مكان العبوة وقام أفراد من القوات الخاصة بفحص الصندوق بالأشعة قبل إبطال مفعولها في الموقع. ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القنبلة هجوما إرهابيا فاشلا أو محاولة للتهديد والابتزاز.