ترامب: أتحسن على ما أظن

ترامب يضع كمامة خلال تفقّده مختبرًا طبيًّا في كارولاينا الشمالية. 27 يوليو 2020. (أرشيفية: فرانس برس)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر الجمعة، بعد ثبوت إصابته بفيروس «كورونا» إنه يرى أنه يتحسن.

وأوضح ترامب على «تويتر» بعد نقله إلى مستشفى عسكري: «إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعًا وأحبكم»، وفق وكالة «رويترز».

ووصل ترامب، الجمعة، إلى مركز «والتر ريد» الطبي العسكري على متن طائرة هليكوبتر للعلاج من «كورونا». ولم يتحدث الرئيس، الذي خرج مترجلًا إلى الطائرة بالبيت الأبيض، إلى الصحفيين الذين كانوا في انتظاره.

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وذكرت رسالة بريد إلكتروني داخلية أنه صدرت أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض، وتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي. وأكد مسؤول أميركي صحة الرسالة الإلكترونية التي كشفتها شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

ويقول خبراء في مجال الصحة إن جنس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعمره، ووزنه كلها عوامل تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لمرض «كوفيد-19»، كما تجعل احتمال وفاته بسبب المرض نحو 4%.

لكن من الصعب تقييم الاحتمالات بدقة، نظرًا لأن عوامل مثل مستويات اللياقة البدنية والنشاط بشكل عام والحالة الصحية قبل الإصابة والأبحاث الطبية الحديثة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، حسب وكالة «رويترز».