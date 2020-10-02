سكرتير بوتين يعلق على إصابة ترامب بـ«كورونا المستجد»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)

علقت الرئاسة الروسية على إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إن «موسكو تتمنى الشفاء العاجل والسريع للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته اللذين أصيبا بفيروس كورونا المستجد»، وفقًا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس «كورونا المستجد».

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» اليوم الجمعة: «سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وكتبت ميلانيا أيضا عبر «تويتر» أنها وترامب «يخضعان للحجر الصحي بعد الإصابة بكورونا، وهما بخير، وقد أجلت جميع الارتباطات القادمة»، مضيفة: «ابقوا سالمين، وسنعبر تلك المحنة معا».

ونقلت وكالة «سي إن إن» الأميركية عن الطبيب الشخصي لترامب، شون كونلي، أن الرئيس الأميركي سيستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بالفيروس.

وقال كونلي: «تلقيت تأكيدا مساء الخميس يفيد بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب أثبتت إصابتهما بالمرض، وهما يبليان بلاء حسنا في الوقت الحالي، ويخططان للبقاء في البيت الأبيض أثناء تعافيهما»، مضيفا: «أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون انقطاع أثناء فترة شفائه».