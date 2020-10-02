الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا البيضاء ويحذر تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 09:23 صباحا
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، (أرشيفية: الإنترنت)

وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على نحو 40 فردا في روسيا البيضاء اليوم الجمعة، بعد أن تخلت قبرص عن معارضتها بسبب مطالب بأن يعاقب الاتحاد أيضا تركيا على التوتر في شرق البحر المتوسط، واكتفى بتحذيرها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي بعد اليوم الأول من أعمال القمة، الذي استمر إلى ما بعد منتصف الليل: «كانت لدينا إستراتيجية مزدوجة»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف بشأن العلاقات مع أنقرة: «نريد إعطاء فرصة للحوار السياسي، ومن ناحية أخرى نعبر عن موقفنا الثابت بشأن قيمنا ودعمنا لليونان وقبرص، نحن مستعدون للانخراط في أجندة أكثر إيجابية مع تركيا، بشرط أن تنخرط في أجندة أكثر إيجابية معنا».

تحذير أوروبي لأنقرة
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على أنقرة إذا تواصلت «الاستفزازات والضغوط» التركية في شرق البحر المتوسط.

وأضافت في مؤتمر صحفي: «نريد علاقة إيجابية وبناءة مع تركيا، وهذا سيكون أيضا في مصلحة أنقرة كثيرا».

وقالت: «لكن (هذه العلاقة) لن تنجح إلا إذا توقفت الاستفزازات والضغوط؛ لذلك نتوقع أن تمتنع تركيا من الآن فصاعدا عن الإجراءات أحادية الجانب، وفي حالة تكرار مثل هذه الأفعال من قبل أنقرة فسوف يستخدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل والخيارات المتاحة له».

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