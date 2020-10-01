أكثر من 7 ملايين إصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 19.7 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية.
كما ارتفعت الإصابات بنسبة 6.0% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 816 ألفاً و486 حالة يوم الأربعاء، بزيادة 4.0%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.
كما شهدت مونتانا زيادة بنسبة 2.5% في عدد حالات الإصابة، مقارنة باليوم السابق ليصل الإجمالي فيها إلى 12 ألفاً و724 حالة.
وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ153 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.