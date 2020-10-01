أكثر من 7 ملايين إصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

مسعفون ينقلون مريضًا إلى سيارة إسعاف في نيويورك. (أرشيفية: رويترز)

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 19.‏7 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية.

كما ارتفعت الإصابات بنسبة 6.‏0% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 816 ألفاً و486 حالة يوم الأربعاء، بزيادة 4.‏0%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

كما شهدت مونتانا زيادة بنسبة 2.5% في عدد حالات الإصابة، مقارنة باليوم السابق ليصل الإجمالي فيها إلى 12 ألفاً و724 حالة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ153 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.