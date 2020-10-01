بوتين يحذر ماكرون من التدخل في بيلاروسيا

ماكرون يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر فيديو، في قصر الإليزيه في باريس، 26 يونيو 2020. (أ ف ب)

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة بيلاروسيا «غير مقبول».

وقالت الرئاسة الروسية في بيان نقلته قناة «فرانس24» الفرنسية «الموقف المبدئي لروسيا هو أنّ كل محاولات التدخّل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وممارسة ضغط خارجي على السلطات الشرعية غير مقبولة».

وأشارت قناة «فرانس24» الفرنسية إلى أن الرئيس الروسي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي أمس الأربعاء بعد لقاء الرئيس ماكرون في العاصمة الليتوانية فيلينوس زعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفيتلانا تيخانوفسكايا. لكنّ بيان الرئاسة الروسية لم يأت بتاتا على ذكر هذا اللقاء.

وتشهد بيلاروسيا حركة احتجاج منذ انتخابات 9 أغسطس الماضي التي أعلنت فيها تيخانوفسكايا فوزها على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الحاكم منذ العام 1994، وقد لجأت المرأة الحديثة العهد بالسياسة إلى ليتوانيا في اليوم التالي للانتخابات، في حين تعرضت التظاهرات الشعبية للقمع واعتُقل الآلاف.

ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، بينما هاجم بوتين ما وصفه بأنه «ضغوط خارجية غير مسبوقة».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دافع في دولة لاتفيا أمس الأربعاء عن رهانه على الحوار مع روسيا، حيث تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا برودا منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

غير أنّ فرنسا سعت مع بضع دول أوروبية إلى إعادة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن استراتيجية تتطلع أيضا إلى كبح التهديدات النووية.

وقال ماكرون في لاتفيا: «كما تحتاج رقصة التانغو إلى اثنين، فإنّ التحاور يحتاج إلى اثنين وبالتالي فإنّ الأمر يتعلق برغبة الطرف المعني في التقدّم من عدمه».

وفي زيارته المستمرة ثلاثة أيام وشملت ليتوانيا ولاتفيا، سعى الرئيس الفرنسي إلى تهدئة المخاوف الإقليمية تجاه روسيا في دول البلطيق التي كانت خاضعة للسيطرة السوفياتية زمن الحرب الباردة.