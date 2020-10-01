ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا، 31 يوليو 2020، (فرانس برس)

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها تعتزم السماح بقبول 15 ألف لاجئ فقط في الولايات المتحدة في السنة المالية 2021، لتحدد بذلك مستوى قياسيا منخفضا جديدا في تاريخ برنامج اللجوء الحديث.

وقالت وزارة الخارجية إن الاقتراح يعكس إعطاء الإدارة الأولوية «لسلامة ورفاهية الأميركيين، ولا‭ ‬سيما في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

كانت الإدارة قلصت العام الماضي سقف اللاجئين إلى 18 ألفا، لكنها لم تسمح سوى لنحو نصف هذا العدد بالدخول مع تباطؤ عدد الوافدين في ظل تزايد إجراءات الفحص وتفشي كورونا.

اقرأ أيضا: أول مناظرة بين ترامب وبايدن: فوضى وإهانات في مشاجرة سياسية صعبة

وعادة ما يحدد الرئيس مستويات اللاجئين المسموح بها سنويا قرب بداية كل سنة مالية، ويتعين على الرئيس بموجب القانون التشاور مع الكونغرس قبل تحديد العدد السنوي للاجئين الذي تعتزم الإدارة السماح به، لكن القرار النهائي يحدده البيت الأبيض.

ويتضمن الاقتراح حصصا محددة للاجئين الذين يعانون أو يخشون الاضطهاد بسبب الدين، واللاجئين من العراق الذين ساعدوا الولايات المتحدة وكذلك اللاجئين من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس وهونج كونج وكوبا وفنزويلا. وتعهد المنافس الديمقراطي لترامب في انتخابات الرئاسة جو بايدن، بزيادة أعداد اللاجئين إلى 125 ألفا سنويا إذا فاز.