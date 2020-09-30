بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016

المناظرة الأولى شهدت «تلاسنا» بين ترامب وبايدن. (الإنترنت)

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأميركية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمنافس الديمقراطي جو بايدن، على الأرجح، جمهورا أصغر بكثير من الرقم القياسي الذي سجل قبل أربع سنوات، وفقا لبيانات أولية عن نسبة المشاهدة التي استشهدت بها مجلة «هوليوود ريبورتر».

وتابع ما يقدر بنحو 28.82 مليون شخص شبكات البث «إيه.بي.سي» و«سي.بي.إس» و«إن.بي.سي» و«فوكس»، أي أقل من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على هذه الشبكات في العام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليون. وستصدر بيانات من شبكات إضافية في وقت لاحق يوم الأربعاء، بحسب «رويترز».