الرئاسة التركية تنفي إسقاط طائرة أرمينية

تجمع جنود متطوعون في العاصمة الأرمنية. (الإنترنت)

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الثلاثاء، إن زعم مسؤولة أرمينية بأن تركيا أسقطت طائرة مقاتلة أرمينية «غير صحيح على الإطلاق».

وكانت ناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية قالت إن طائرة تركية من طراز «إف-16» أسقطت طائرة حربية أرمينية، بحسب «رويترز».

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وقال ألتون: «يجب أن تنسحب أرمينيا من الأراضي الواقعة تحت احتلالها بدلا من اللجوء إلى حيل دعائية رخيصة».

وقتل 39 شخصا خلال 24 ساعة من مواجهات عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها، بينما تدور مخاوف حول احتمال تحول النزاع المسلح إلى حرب بالوكالة بين كل من روسيا التي تؤيد أرمينيا، وتركيا المناصرة لأذربيجان.

وتقع أرمينيا على الحدود الشرقية لتركيا، غير أن الأخيرة تؤيد أذربيجان في هذه الحرب، ما أدى إلى انزعاج أرميني ومطالبة لأنقرة بعدم «إشعال الحرب»؛ فيما تميل موسكو إلى أرمينيا برغم محاولتها أن تبدو كطرف محايد بين الجانبين.

دعوات إلى وقف إطلاق النار

ودعت جميع القوى الإقليمية والدولية، روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران والاتحاد الأوروبي، باستثناء تركيا حليفة باكو «عاصمة أذربيجان»، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفق وكالة «فرانس برس».

وأقرت وزارة الدفاع في منطقة قره باغ بمقتل 32 مسلحا منذ بداية المواجهات صباح أمس الأحد، وهي المنطقة التي تقع ضمن أراضي أذربيجان، ويقطنها غالبية من الأرمينيين.

وانتزع الانفصاليون الأرمينيون منطقة قره باغ من أذربيجان في حرب في التسعينات أودت بحياة 30 ألف شخص. كما لقي خمسة مدنيين أذربيجانيين ومدنيان أرمينيان من قره باغ مصرعهم، وفقا حصيلة أُعلن عنها الأحد.