الرئاسة التركية تنفي إسقاط طائرة أرمينية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 05:38 مساء
تجمع جنود متطوعون في العاصمة الأرمنية. (الإنترنت)

قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الثلاثاء، إن زعم مسؤولة أرمينية بأن تركيا أسقطت طائرة مقاتلة أرمينية «غير صحيح على الإطلاق».

وكانت ناطقة باسم وزارة الدفاع الأرمينية قالت إن طائرة تركية من طراز «إف-16» أسقطت طائرة حربية أرمينية، بحسب «رويترز».

-  39قتيلا في المواجهات بين أذربيجان وأرمينيا.. ومخاوف من دخول روسيا وتركيا

وقال ألتون: «يجب أن تنسحب أرمينيا من الأراضي الواقعة تحت احتلالها بدلا من اللجوء إلى حيل دعائية رخيصة».

وقتل 39 شخصا خلال 24 ساعة من مواجهات عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها، بينما تدور مخاوف حول احتمال تحول النزاع المسلح إلى حرب بالوكالة بين كل من روسيا التي تؤيد أرمينيا، وتركيا المناصرة لأذربيجان. 

وتقع أرمينيا على الحدود الشرقية لتركيا، غير أن الأخيرة تؤيد أذربيجان في هذه الحرب، ما أدى إلى انزعاج أرميني ومطالبة لأنقرة بعدم «إشعال الحرب»؛ فيما تميل موسكو إلى أرمينيا برغم محاولتها أن تبدو كطرف محايد بين الجانبين.

دعوات إلى وقف إطلاق النار
ودعت جميع القوى الإقليمية والدولية، روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران والاتحاد الأوروبي، باستثناء تركيا حليفة باكو «عاصمة أذربيجان»، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفق وكالة «فرانس برس».

وأقرت وزارة الدفاع في منطقة قره باغ بمقتل 32 مسلحا منذ بداية المواجهات صباح أمس الأحد، وهي المنطقة التي تقع ضمن أراضي أذربيجان، ويقطنها غالبية من الأرمينيين.

وانتزع الانفصاليون الأرمينيون منطقة قره باغ من أذربيجان في حرب في التسعينات أودت بحياة 30 ألف شخص. كما لقي خمسة مدنيين أذربيجانيين ومدنيان أرمينيان من قره باغ مصرعهم، وفقا حصيلة أُعلن عنها الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا
عربى
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
عربى
فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
«نيويورك تايمز»: 750 دولارًا إجمالي ما دفعه ترامب من ضرائب دخل العام 2016
اقتصاد
دعوة أممية لتعزيز مشاركة جميع الفئات في صنع القرار
دولى
ترامب يطالب باختبار منشطات لبايدن قبيل مناظرتهما الأولى
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرية لإيواء مرضى ألزهايمر في فرنسا