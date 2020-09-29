إيران ترفض اتهام السعودية لها بتدريب خلية إرهابية

عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بطهران، 22 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

رفضت إيران، الثلاثاء، اتهام السعودية لها بتدريب خلية إرهابية تقول الرياض إنها فككتها.

كانت السعودية قد قالت، الإثنين، إنها ألقت القبض على عشرة أشخاص هذا الشهر وضبطت أسلحة ومتفجرات خاصة بخلية إرهابية تلقت تدريبا من الحرس الثوري الإيراني، بحسب «رويترز».

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ونقل التلفزيون الإيراني الحكومي عن سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله: «اتهامات حكام السعودية المكررة التي لا قيمة لها ليست هي السبيل لتحقق الرياض أهدافها. وعلى السعودية، بدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها، أن تختار طريق الصدق والحكمة».

وتخوض إيران والسعودية، غريمتها التقليدية الرئيسية، حروبا بالوكالة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط من سورية إلى اليمن. وتحمل الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عن سلسلة هجمات على مصالح نفطية في الخليج منذ العام الماضي. وتنفي إيران هذه الاتهامات.