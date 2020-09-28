جونسون يعبر لإردوغان عن قلقه بشأن التوتر في شرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 10:21 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان أن رئيس الوزراء عبر للرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين عن شعوره بالقلق إزاء التوتر في شرق البحر المتوسط، لكنه رحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على إجراء محادثات.

واتفقت تركيا واليونان، اللتان تشتركان في عضوية حلف شمال الأطلسي، لكن بينهما خلاف على عدد من القضايا، على استئناف محادثات تمهيدية بشأن مناطق بحرية يتنازعها البلدان، وذلك بعد أسابيع من التوت، بحسب «رويترز».

وقال مكتب جونسون «رئيس الوزراء عبر عن قلقه بشأن التوتر الأخير في شرق المتوسط، وشدد على ضرورة الهدوء ورحب بأنباء اتفاق تركيا واليونان على إجراء محادثات».

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